Проход американских кораблей через Тайваньский пролив является провокацией. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы неоднократно достаточно четко обозначали нашу позицию [относительно прохода кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив]. Китай выступает категорически против подобных провокаций, организованных американской стороной", - заявил дипломат. Он также отметил, что "Китай уже сделал соответствующее представление Соединенным Штатам".

Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что два американских военных корабля прошли в понедельник через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Операцию по обеспечению свободы судоходства совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez. По мнению наблюдателей, подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом.