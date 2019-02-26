Объявивший об участии в президентских выборах сенатор США Берни Сандерс заявил CNN, что принесет на предвыборные дебаты с американским президентом Дональдом Трампом детектор лжи, если таковые будут, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сенатора спросили про его участие в возможных президентских дебатах с Трампом, на что Берни Сандерс ответил, что он подготовился.

"Мы возьмем с собой детектор лжи", - сказал Сандерс.