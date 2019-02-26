На дебаты с Трампом принесут детектор лжи
26 февраля 2019 14:30 206
Объявивший об участии в президентских выборах сенатор США Берни Сандерс заявил CNN, что принесет на предвыборные дебаты с американским президентом Дональдом Трампом детектор лжи, если таковые будут, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сенатора спросили про его участие в возможных президентских дебатах с Трампом, на что Берни Сандерс ответил, что он подготовился.
"Мы возьмем с собой детектор лжи", - сказал Сандерс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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