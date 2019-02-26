Евросоюз призывает Индию и Пакистан проявлять сдержанность и не допускать эскалации напряженности, заявила во вторник на брифинге представитель дипслужбы Майя Косьянчич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы пристально следим за развитием событий в отношениях между Индией и Пакистаном, остаемся в контакте с обеими странами. И мы придерживаемся позиции о том, чтобы все проявляли максимальную сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - заявила она, реагируя на последние события.

Во вторник утром истребители ВВС Индии нанесли удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Комментируя произошедшее, первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах страны. Кроме того, по мнению Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.