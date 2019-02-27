Пациент вышел покурить с ножом в спине - ВИДЕО
Пациент хирургического отделения центральной районной больницы Зеленодольска (Татарстан) вышел на улицу с ножом в спине. Медикам, которые пытались его остановить, он объяснил, что хочет покурить. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Татар-информ".
На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам к выходу. Врачи уговаривают его вернуться. Позже больной все же послушал медсестер.
Как отмечает издание, у него не поврежден ни один орган. 34-летнего зеленодольца доставили в клинику ночью в понедельник. Он был пьян. Мужчине оказали помощь и положили в палату. О том, как у него в спине оказался нож, не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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