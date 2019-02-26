В австралийском городе Мельбурн могильщик упал в выкопанную для гроба яму и сломал ногу. Ролик, на котором запечатлено спасение мужчины, в своем Twitter опубликовал портал Nine News Melbourne.

По данным 3aw, инцидент произошел во вторник, 26 февраля, около восьми утра по местному времени. Очевидцы заметили, как неизвестный мужчина лет 40 упал в могилу глубиной около двух метров, и сообщили о случившемся в экстренную службу спасения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Для спасения могильщика спасатели использовали специальную навесную конструкцию и тросы. Спустя два часа после падения мужчина уже был отправлен в больницу для оказания помощи.

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