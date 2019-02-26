Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Пакистана, был сбит во вторник в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на источник в полиции.

Власти и силы безопасности Индии уничтожение беспилотника пока не прокомментировали. По данным телеканала, обломки аппарата рухнули близ населенного пункта Нангхадад в округе Кач. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее Индия сообщила об ударах авиации по крупнейшему лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот. По информации телеканала NDTV, 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" нанесли удары по лагерю и полностью его разрушили.