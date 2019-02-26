Неизвестный принес к Троицким воротам Кремля подозрительный пакет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что мужчина передал сотруднику ФСО на досмотровом пункте полиэтиленовый пакет, заявив, что там взрывное устройство.

На место были вызваны специалисты, которые проверили содержимое пакета. Внутри оказались канцелярские принадлежности.

Сообщается, что из-за проведения спецмероприятий был закрыт проход для туристов.