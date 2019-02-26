Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала новое исковое заявление в отношении главного исполнительного директора Tesla Илона Маска, обвинив его в продолжении распространения недостоверных сведений в соцсетях, из-за чего он ранее уже был оштрафован и лишен должности председателя совета директоров компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Сведения о новом иске со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США появились после закрытия торгов на фондовом рынке США в понедельник, 25 февраля. После роста на 1,4% по итогам торгов на бирже Nasdaq котировки Tesla упали почти на 5% сразу после появления данного сообщения. Торги акциями Tesla на Nasdaq во вторник, 26 февраля, открылись снижением на 2,2%.

Маска обвиняют в распространении недостоверной информации по поводу объемов производства Tesla в 2019 г., а также отсутствия координации с руководством компании по публикации данных заявлений.

В сообщении на своей странице в Twitter 19 февраля Маск рассказал об успехах Tesla в производстве автомобилей за 8 лет, заявив о том, что "Tesla произвела 0 автомобилей в 2011 г., но выпустит около 500 тыс. в 2019 г.". При этом он дополнил свое заявление следующими словами: "Я имел ввиду, что годовые темпы производства на конец 2019 г. составят около 500 тыс., т. е. 10 тыс. машин в неделю. Поставки за год составят около 400 тыс.".

В исковом заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданном в понедельник в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, было отмечено, что Маск нарушил условие предыдущего соглашения с регуляторами:

"Маск не запрашивал и не получал предварительного одобрения на публикацию данного сообщения, которое было недостоверным и было распространено для более чем 24 млн человек. Маск не предпринял должных действий, для того чтобы выполнить условие финального решения суда, требующего предварительного одобрения его письменных заявлений по поводу Tesla".

28 сентября 2018 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала заявление в тот же Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, обвинив главу Tesla в мошенничестве с ценными бумагами в связи с распространением ложных заявлений по поводу привлечения финансирования для продажи Tesla частным инвесторам.

Через 2 дня регуляторы и глава Tesla заключили мирное соглашение, урегулировав данные обвинения. Главный исполнительный директор Tesla и сама компания были оштрафованы на $40 млн, при этом Илон Маск лишился возможности занимать пост председателя совета директоров Tesla, его также обязали согласовывать заявления по поводу Tesla с руководством компании.