В Москве горит метеостанция
26 февраля 2019 19:18 213
Метеостанция загорелась в поселке Новобутаково на северо-западе Москвы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Уточняется, что загорелась метеостанция "Тушино".
В МЧС отметили, что возгорание было в перекрытии между первым этажом и чердаком.
Пожар был потушен, сведений о пострадавших не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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