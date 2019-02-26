Метеостанция загорелась в поселке Новобутаково на северо-западе Москвы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что загорелась метеостанция "Тушино".

В МЧС отметили, что возгорание было в перекрытии между первым этажом и чердаком.

Пожар был потушен, сведений о пострадавших не поступало.