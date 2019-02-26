В британском зоопарке вылупились две редкие черепахи
26 февраля 2019 19:49 114
Две особи вымирающей мадагаскарской черепахи вылупились 26 февраля в Честерском зоопарке Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sky News.
Животные находится под угрозой вымирания. Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет. Они являются первыми особями данного вида, выращенными в неволе.
Мадагаскарские черепахи способны жить до 100 лет. Они вырастают до 1 м в длину. В зоопарке черепахам создана специальная среда содержания, близкая к тропической. За последние 30 лет численность этого вида катастрофически сократилась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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