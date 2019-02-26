Две особи вымирающей мадагаскарской черепахи вылупились 26 февраля в Честерском зоопарке Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sky News.

Животные находится под угрозой вымирания. Родителям появившихся на свет детенышей 50 и 75 лет. Они являются первыми особями данного вида, выращенными в неволе.

Мадагаскарские черепахи способны жить до 100 лет. Они вырастают до 1 м в длину. В зоопарке черепахам создана специальная среда содержания, близкая к тропической. За последние 30 лет численность этого вида катастрофически сократилась.