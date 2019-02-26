Вандалы обезглавили 800-летнего крестоносца и осквернили 400-летнюю монашку в крипте церкви святого Михана в столице Ирландии Дублине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал RTE.

Как сообщается, отсутствие головы у останков крестоносца заметил туристический гид, который готовился открыть церковь для посетителей. По словам архидьякона Дэвида Пирпойнта, голова крестоносца была "отделена от его тела и унесена". Пирпойнт добавил, что расстроен тем, что церковь опять стала объектом вандализма. Ранее вандалы атаковали крипту церкви святого Михана в 1996 году.

Церковь Ирландии в заявлении отметила, что крипта была серьезно повреждена, и несколько мумий, включая 400-летние останки монахини, были осквернены. Тело крестоносца было перевернуто, а его голова - отделена.

Кроме того, существуют опасения, что открытый воздух может разрушительно воздействовать на древние останки.