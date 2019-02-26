По меньшей мере 203 человека скончались на Филиппинах в результате вспышки кори, более 12 тысяч человек заболели. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) .

Ранее сообщалось о 136 умерших и 8,4 тысячи заболевших.

"Министерство здравоохранения (Филиппин - ред.) официально зарегистрировало более 12,7 тысячи случаев заболевания корью и 203 смерти с 1 января по 23 февраля 2019 года" - следует в заявлении.

"Более половины случаев заболевания корью среди детей младше пяти лет со средним возрастом два года. Из общего числа случаев заболевания корью 63% не были вакцинированы, 19% имеют неизвестное количество прививок и 16% имеют неизвестный статус вакцинации", - также сообщается в заявлении.

Корь становится заболеванием, которое может затронуть каждого. Что важно знать о болезни, в эфире радио Sputnik рассказали эксперт ОНФ, директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Наибольшее число заболевших корью в регионе Калабарсон, столичном регионе, регионе Центральный Лусон, регионе Западные Висайи и в регионе Центральные Висайи, согласно информации организации.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.