Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о причинах поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул в легком весе, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я неуважительно отнесся к собственным умениям в атаке. Я позволил внешнему воздействию повлиять на ход моих мыслей. Я не знаю, о чем я думал. Но сейчас мой разум чист. И подобных ошибок я больше не допущу. Я в прямом смысле буду разрывать на части этих людей. Смотрите. Одного за другим", - написал Макгрегор в инстаграме.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором на турнире UFC 229 завершился победой россиянина в четвертом раунде удушающим приемом.