Правительство Канады выделило 46,7 млн канадских долларов ($35,5 млн) на оказание гуманитарной помощи Йемену. Об этом во вторник говорится в распространенном МИД страны заявлении главы ведомства Христи Фриланд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канада объявляет о выделении 46,7 млн канадских долларов на оказание гуманитарной помощи народу Йемена", - сказала она. Фриланд отметила, что такая помощь со стороны Оттавы обусловлена желанием Канады "положить конец этой ужасной ситуации, которая привела к страданиям стольких людей, а особенно женщин и детей".

В заявлении уточняется, что выделенные средства будут переданы ООН, Международному комитету Красного Креста и другим неправительственным организациям, которые закупят на них продовольствие, медикаменты и питьевую воду. С 2015 года Канада направила на оказание гуманитарной помощи людям в Йемене уже 130 млн канадских долларов (около $99 млн).

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным ООН, в результате вооруженного конфликта в Йемене с марта 2015 года более 7 тыс. мирных жителей погибли и свыше 11 тыс. получили ранения.