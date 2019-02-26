Стали известны подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына
26 февраля 2019 22:14 238
Президент США Дональд Трамп пообщается с северокорейским лидером Ким Чен Ыном один на один 20 минут в начале встречи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Затем лидеры продолжат переговоры за ужином.
На общение глав государств отведено в общей сложности около двух часов.
Ранее сообщалось, что Северная Корея и Соединенные Штаты договорились о проведении саммита глав стран в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole в столице Вьетнама Ханое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!