Режиссер Георгий Данелия чувствует себя лучше, врачи вывели его из искусственной комы и делают все возможное для улучшения состояния, рассказала РИА Новости во вторник супруга режиссёра Галина Юркова-Данелия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Данелия был госпитализирован в субботу в реанимацию с воспалением лёгких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжёлое. Для стабилизации дыхания врачи специально вводили режиссёра в искусственную кому.



"Его вывели из комы, он уже все понимает, все хорошо. В общем, врачи стараются его реабилитировать абсолютно, не знаю, что из этого получится, но они очень стараются. Так что сейчас он чувствует себя намного лучше", - сообщила супруга.

