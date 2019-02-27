Режиссер Борис Грачевский получил травму, после чего был доставлен в больницу, сообщает "360" со ссылкой на осведомленный в ситуации источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительной информации, Грачевский упал на даче в Подмосковье, в результате чего получил закрытый перелом плеча.

Как отмечается, после обследования режиссер отказался от госпитализации.

Телеканал добавил, что получить оперативный комментарий у Грачевского не удалось.