Основателя «Ералаша» срочно доставили в больницу
27 февраля 2019 00:19 169
Режиссер Борис Грачевский получил травму, после чего был доставлен в больницу, сообщает "360" со ссылкой на осведомленный в ситуации источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По предварительной информации, Грачевский упал на даче в Подмосковье, в результате чего получил закрытый перелом плеча.
Как отмечается, после обследования режиссер отказался от госпитализации.
Телеканал добавил, что получить оперативный комментарий у Грачевского не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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