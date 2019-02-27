Рейс авиакомпании American Airlines вынужден был совершить аварийную посадку в международном аэропорту Брэдли в городе Виндзор Локс в американском штате Коннектикут из-за дыма в салоне, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рейс направлялся в Чикаго, на борту самолета находились 93 пассажира и шесть членов экипажа.

Пожарные сообщили, что задымление произошло из-за неисправности в системе кондиционирования.

В результате три пассажира обратились за помощью.