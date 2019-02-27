Северная Корея сможет стать процветающей страной только в случае денуклеаризации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп отметил, что КНДР может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам. "Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории", - написал он.

Американский лидер также попросил демократов прекратить разговоры о том, что ему делать с Северной Кореей, и спросить себя, "почему они не делали "это" в течение восьми лет администрации Обамы".

Накануне Трамп уже заявлял, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира.

Встреча Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Первый саммит США - КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.