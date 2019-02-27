На озере Эри в Канаде образовалось "ледяное цунами", передает The Sun.

За несколько минут сильный ветер вытолкнул на берег огромные глыбы льда. Видео инцидента появилось в Сети, его разместили местные полицейские, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Власти были вынуждены перекрыть улицы в связи с произошедшим.

Отмечается, что в настоящее время скорость ветра по стране может достигать 120 километров в час, что может привести к значительным повреждениям.

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