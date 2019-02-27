Сегодня выяснилось, что от Большого брата не скрыться даже на высоте 10 тысяч метров. В самолетах трёх крупнейших авиакомпаний мира обнаружены скрытые камеры, которые могли следить за пассажирами.

Как признались представители перевозчиков, за клиентами присматривают из того самого экрана, встроенного в подголовник впереди стоящего кресла. Конечно, авиакомпании сказали, что никогда эти камеры сами не включали, и вообще они предназначены для видеоконференций между пассажирами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Кто-нибудь слышал о таком? Сейчас начали ссылаться на производителей развлекательных систем - это они использовали новшество, не ставя в известность перевозчиков.

Фирмы пока хранят молчание, а пассажиры продолжают находить все новые глазки - и порой заклеивают их.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

