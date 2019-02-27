Президент Ирана отказался принять отставку главы МИД
27 февраля 2019 11:32 43
Президент Ирана Хасан Роухани направил главе МИД страны Мохаммаду Джаваду Зарифу письмо, в котором отказался принимать его отставку как нецелесообразную для интересов страны, текст письма был опубликован в заявлении на сайте президента, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Зариф заявил об отставке в своем Instagram в понедельник, отметив, что искренне извиняется за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы.
"Я не даю согласие на отставку вашего превосходительства и считаю ее нецелесообразной для интересов страны", - говорится в письме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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