Президент Ирана Хасан Роухани направил главе МИД страны Мохаммаду Джаваду Зарифу письмо, в котором отказался принимать его отставку как нецелесообразную для интересов страны, текст письма был опубликован в заявлении на сайте президента, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Зариф заявил об отставке в своем Instagram в понедельник, отметив, что искренне извиняется за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы.

"Я не даю согласие на отставку вашего превосходительства и считаю ее нецелесообразной для интересов страны", - говорится в письме.