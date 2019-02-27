Появилось видео двух сбитых Пакистаном истребителей ВВС Индии, они нарушили воздушное пространство страны.

На кадрах видны горящие останки частей самолетов. О произошедшем сообщил пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - сказал Гафур.

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