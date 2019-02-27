В связи с землетрясением, произошедшим в районе Абданан иранской провинции Илам, закрыты местные школы, сказал губернатор района Сирус Мурад Хасили, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Хасили, в результате землетрясения стенах домов образовались трещины, разбились стекла в квартирах, торговых объектов и государственных учреждениях.

Отметим, что сегодня в 09:12 по иранскому времени в районе Абданан иранской провинции Илам произошло землетрясение силой 4,4 балла. Люди, впав в панику, покинули дома и офисы.