Сильное землетрясение в Иране
27 февраля 2019 12:46 198
В связи с землетрясением, произошедшим в районе Абданан иранской провинции Илам, закрыты местные школы, сказал губернатор района Сирус Мурад Хасили, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Хасили, в результате землетрясения стенах домов образовались трещины, разбились стекла в квартирах, торговых объектов и государственных учреждениях.
Отметим, что сегодня в 09:12 по иранскому времени в районе Абданан иранской провинции Илам произошло землетрясение силой 4,4 балла. Люди, впав в панику, покинули дома и офисы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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