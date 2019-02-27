Армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, чьи самолеты были сбиты в среду утром после нарушения воздушного пространства страны, одному из них требуется медицинская помощь, заявил в среду на брифинге глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два (индийских) самолета были сбиты. Один из них упал на нашей территории, другой - на их (на подконтрольной Индии части Кашмира). Два пилота были арестованы. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Другой пилот находится под стражей", - сказал Гафур, трансляцию вел телеканал Geo TV.

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены. Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах страны. Кроме того, по мнению Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ранее взяла на себя ответственность за атаку на колонну военизированной полиции в Индии, которая 14 февраля унесла жизни 45 военнослужащих.