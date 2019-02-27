Пакистан арестовал индийского пилота, нарушившего воздушную границу страны - ВИДЕО
27 февраля 2019 13:42 305
Военные Пакистана арестовали индийского пилота, нарушившего воздушную границу страны в Кашмире. На кадрах виден тяжелораненый солдат с завязанными глазами. Его сейчас допрашивают, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее сообщалось о том, что ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, которые нарушили воздушную границу страны.
После инцидента в воздухе армия Пакистана заявила, что не желает эскалации напряженности в отношениях двух стран.
"Пакистан не стремится к войне с Индией", - сказано в сообщении.
Оба индийских пилота арестованы. Один из них сильно пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14:01
Прогноз погоды на завтра
-
26 Фев. 18:15 15 360
-
26 Фев. 14:54 15 298
-
10:05 6 234
-
26 Фев. 15:14 5 073
-
26 Фев. 22:52 4 801