Военные Пакистана арестовали индийского пилота, нарушившего воздушную границу страны в Кашмире. На кадрах виден тяжелораненый солдат с завязанными глазами. Его сейчас допрашивают, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее сообщалось о том, что ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, которые нарушили воздушную границу страны.

После инцидента в воздухе армия Пакистана заявила, что не желает эскалации напряженности в отношениях двух стран.

"Пакистан не стремится к войне с Индией", - сказано в сообщении.

Оба индийских пилота арестованы. Один из них сильно пострадал.

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