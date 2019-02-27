Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Himalayan Times.

По данным газеты, всего на борту вертолета компании Air Dynasty находились пять-шесть человек, включая пилота, советника премьер-министра и сотрудника служб безопасности. Сообщается, что местные жители услышали громкий взрыв, после которого начался пожар.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Местные власти выехали на место инцидента.

