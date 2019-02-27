Президент США Дональд Трамп полагает, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут "очень полезны" в вопросе денуклеаризации КНДР, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын и я очень сильно постараемся договориться о чем-то по поводу денуклеаризаци и потом сделать из Северной Кореи центр экономической силы. Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны", - написал Трамп в Twitter.

Встреча лидеров США и КНДР во Вьетнаме запланирована на вечер среды по местному времени. Сначала она пройдет в формате тет-а-тет, после чего состоится рабочий ужин, к которому присоединятся, в частности, госсекретарь США Майк Помпео и заместитель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль. Переговоры, по всей вероятности, продолжатся и на следующий день.