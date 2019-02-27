Ветеран Второй мировой войны Тед Кордери (Ted Cordery) не сдержал слез в эфире программы Good Morning Britain, рассказывая о высадке в Нормандии в июне 1944 года. Вспоминая о погибших друзьях, чьи тела были обезображены, он расплакался. Зрители передачи назвали эту сцену душераздирающей. Их комментарии из соцсетей цитирует The Sun.

Кордери было 18 лет, когда он в составе экипажа крейсера HMS Belfast доставлял войска на северо-запад Франции. Большинство доставленных солдат погибли. Вспоминая тот день, 90-летний ветеран расплакался. Он извинился за слезы в эфире, добавив, что унесет в могилу воспоминания об "изуродованных телах" товарищей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Зрители выразили поддержку ветерану и сочувствие его травме. Один из них отметил, что видеть слезы участника войны мучительно. Другие назвали реакцию Кордери душераздирающей.

Во время морской десантной операции в Нормандии США, Великобритания, Канада и их союзники потеряли около 10 тысяч человек.

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