В Нью-Дели заявили, что сбили пакистанский истребитель в небе над Кашмиром, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ", - сказал официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Он добавил, что при этом Индия потеряла свой МиГ-21, пилот числится пропавшим без вести.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны.

Гражданские лайнеры международных авиакомпаний, чьи маршруты проходят через Кашмир, меняют курс или возвращаются в пункты вылета.