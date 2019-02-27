Россия обеспокоена обострением отношений между Индией и Пакистаном и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя военный инцидент в этом регионе.

По его словам, в Москве следят за развитием событий. "Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности", - сказал представитель Кремля.

Причиной напряженности в отношениях Индии и Пакистана стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ заявили, что подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью- Дели и Исламабад также добавили, что сбили самолеты друг друга.