Гарри Блэкхерст, следивший за незаконной охотой, организованной на острове Шеппи (графство Кент, Англия) лишился своего беспилотника стоимостью 500 фунтов стерлингов.

Участник добровольной организации "Kent Hunt Saboteurs" вёл видеонаблюдение за охотниками, которые травили лис. Один из стрелков с трёх выстрелов поразил летающий беспилотник, который запечатлел момент попадания в него пули, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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