Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии к урегулированию кризиса вокруг спорного региона Кашмир путем диалога, подчеркнув, что дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между двумя соседними странами рискует "выйти из-под контроля", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мой вопрос к индийскому правительству следующий: с учетом того, какое оружие есть у вас и у нас, можем ли мы позволить себе просчеты? Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля - моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров. Позвольте мне вновь отметить, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны решить наши проблемы путем диалога", - сказал Хан в своем видеообращении к нации, комментируя последние события в Кашмире.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов. По информации Исламабада, один из них был ранен, его доставят в больницу, где окажут необходимую медицинскую помощь. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.