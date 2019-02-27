Трамп не исключил, что объявит о формальном окончании Корейской войны
27 февраля 2019 16:44 211
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает формальной декларации об окончании Корейской войны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Журналисты президентского пула спросили Трампа в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына, готов ли Трамп объявить об окончании Корейской войны.
"Посмотрим", - ответил Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:20 134