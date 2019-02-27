Череда военных инцидентов до предела обострила отношения Пакистана и Индии.

Все началось с того, что в ночь на 26 февраля ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Ранее группировка взяла на себя ответственность за террористический акт, произошедший в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Тогда погибли 45 человек.

Пакистанская сторона нанесла ответный удар. 27 февраля глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур сообщил, что пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии. "Было сбито два самолета ВВС Индии - один упал на нашей территории, другой на их", - поделился представитель армии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По его словам, были задержаны два пилота, один из них пострадал и был госпитализирован. Второй находится под стражей. Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар подтвердил на брифинге в Нью-Дели, что в бою с пакистанской авиацией был потерян один самолет МиГ-21 индийских ВВС. В Сети распространяют кадры, на которых запечатлен момент уничтожения самолета и задержание пилотов.

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