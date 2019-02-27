В следующем месяце в Грузии не исключается рост случаев заражения гриппом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, на данном этапе случаи заражения гриппом упали до уровня фонового показателя: "Количество обращений пациентов в больницы в связи с гриппом значительно сократилось. Согласно информации, полученной на прошлой неделе, показатель заражения составил 100 случаев на каждые 100 000 человек. Если в декабре статистика госпитализации составила 41%, на данный момент она колеблется в пределах 19-20%".

А.Гамкрелидзе считает, что в марте не исключается рост случаев распространения гриппа.

Он призвал население соблюдать правила гигиены и при первых же симптомах заболевания обращаться к врачам.

Отметим, что до сих пор в Грузии лабораторно подтвердились 20 летальных исходов от вируса А (H1N1, "свиной грипп").