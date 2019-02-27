Нетрезвый смельчак отправился на прогулку по электропроводам - ВИДЕО
27 февраля 2019 17:06 157
В состоянии алкогольного опьянения люди могут совершать самые дикие поступки, вот и этот житель Цюаньчжоу (Китай) решил продемонстрировать свою удаль.
Незнакомец влез на электропровода и принялся расхаживать взад и вперед. Правда, электричество быстро отключили, но оставалась опасность, что безрассудный смельчак сверзится вниз, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
На место прибыли пожарные, которые инструктировали незнакомца, как ему безопасно слезть, но он и не думал их слушать. В итоге храбрец около 3 часов трепал всем нервы, а после устал и соизволил спуститься.
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