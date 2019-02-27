Министерство иностранных дел Индии в среду вызвало советника-посланника посольства Пакистана в Нью-Дели Саида Хайдера Шаха на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран. Об этом сообщила газета The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Нью-Дели выразил протест дипломату в связи с авиаударами военно-воздушных сил Пакистана по военным объектам в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Исламабад заявил, что ВВС страны подвергли удару военные объекты в штате Джамму и Кашмир.

Индийские ВВС были подняты в воздух для перехвата пакистанских истребителей, завязался бой. По заявлению Нью-Дели, в результате воздушных столкновений был сбит один пакистанский самолет и потерян собственный - один Миг-21. В Исламабаде, напротив, сообщают об уничтожении двух индийских самолетов и отрицают информацию о потере своей боевой машины.