Грузовой самолет "Турецких авиалиний" был вынужден вернуться из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что самолет, летевший рейсом Стамбул - Ченнаи, из-за закрытия воздушного пространства Пакистана вернулся обратно в Стамбул.

Также сообщается, что в настоящее время отменен ряд рейсов из Стамбула в Пакистан.

Напомним, что сегодня власти Пакистана полностью закрыли воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией.