Самолет "Турецких авиалиний" вернулся в Стамбул - ПРИЧИНА
27 февраля 2019 18:07 311
Грузовой самолет "Турецких авиалиний" был вынужден вернуться из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что самолет, летевший рейсом Стамбул - Ченнаи, из-за закрытия воздушного пространства Пакистана вернулся обратно в Стамбул.
Также сообщается, что в настоящее время отменен ряд рейсов из Стамбула в Пакистан.
Напомним, что сегодня власти Пакистана полностью закрыли воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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