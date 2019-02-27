Нью-Дели ожидает от Исламабада немедленного освобождения и возвращения на родину своего военного летчика, который был взят в плен в среду после воздушного инцидента в спорном Кашмире, говорится в распространенном сообщении МИД Индии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Индия решительно возражает против грубой демонстрации Пакистаном раненого военнослужащего ВВС Индии в нарушение всех норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Пакистан должен отдавать себе отчет в том, что не следует причинять какого-либо вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под стражей. Кроме того, Индия ожидает его немедленного освобождения и безопасного возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и взяла в плен двух пилотов. Впоследствии СМИ Пакистана обнародовали видеозапись, предположительно, с одним из индийских летчиков, который, будучи раненым, сообщил журналистам свое имя и воинское звание.

Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.