В США пенсионер три раза выигрывал крупную сумму денег в одной и той же лотерее. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 69-летний житель все время выигрывал в лотерею более $10 тыс.

Пенсионер рассказал, что это уже третий удачный билет в его жизни. До этого он уже выигрывал в эту лотерею и очень удивился, когда обнаружил, что третий билет тоже счастливый.

"Я был шокирован и удивлен, поэтому я проверил три раза, чтобы убедиться", - поделился мужчина.

По словам пенсионера, на выигранные деньги он сводил свою семью в ресторан, а все оставшиеся отдаст жене и дочери.