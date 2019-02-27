В США вновь пытаются продать поместье короля поп-музыки. Ранчо Neverland уже было выставлено на продажу в 2015 году - тогда за него хотели получить 100 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 2017 году цену снизили до 67 миллионов, а потом и вовсе сняли с продажи. Сейчас Neverland, принадлежащий Mr. Jackson's estate и инвестиционному фонду под руководством Colony Capital, вновь ждет нового хозяина. Поместье можно приобрести за 31 миллион долларов.

Сам Джексон купил его в 1987 году, заплатив 19,5 миллиона. Neverland занимает площадь в 1090 га, а площадь главного дома составляет 1110 квадратных метров.