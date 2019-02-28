Трамп выразил надежду на успешное сотрудничество с Ким Чен Ыном
28 февраля 2019 07:24 69
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное многолетнее сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В ближайшее время мы достигнем фантастических успехов", - сказал Трамп.
По его словам, он планирует много встречаться с Ким Чен Ыном в ближайшие годы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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