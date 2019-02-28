Франция и Германия готовы согласиться на отсрочку Brexit
28 февраля 2019 07:28 56
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ЕС может согласиться на продление переговоров по Brexit. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Если британцам потребуется больше времени, мы поддержим запрос на продление, если он будет оправдан новыми выборами", - заявил Макрон.
Отмечается, что Меркель сказала, что она "полностью поддерживает" Макрона, но, похоже, больше готова проявить гибкость.
Меркель сказала, что она "полностью на одной линии" с Макроном, но, похоже, больше готова проявить гибкость.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 февраля 20:37 413
Поместье Майкла Джексона подешевело на 70%
27 февраля 20:10 619
Арабские страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном
27 февраля 19:55 265
Главы Renault и Nissan проведут новую встречу
-
27 Фев. 15:30 9 439
-
27 Фев. 12:56 8 753
-
27 Фев. 18:30 7 616
-
27 Фев. 10:05 6 913
-
27 Фев. 10:21 5 211