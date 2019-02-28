Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ЕС может согласиться на продление переговоров по Brexit. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Если британцам потребуется больше времени, мы поддержим запрос на продление, если он будет оправдан новыми выборами", - заявил Макрон.

Отмечается, что Меркель сказала, что она "полностью поддерживает" Макрона, но, похоже, больше готова проявить гибкость.

Меркель сказала, что она "полностью на одной линии" с Макроном, но, похоже, больше готова проявить гибкость.