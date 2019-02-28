В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших
28 февраля 2019 07:29 54
Семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Взрывное устройство было установлено на теле человека, который ранее был застрелен. Труп взорвался, погибли 17 человек", - говорится в сообщении.
Среди жертв - родители человека, чье тело было заминировано.
"Это метод взрыва используют джихадисты, чтобы вызвать максимальное количество смертей", - заявил источник в сфере обороны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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