Семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Взрывное устройство было установлено на теле человека, который ранее был застрелен. Труп взорвался, погибли 17 человек", - говорится в сообщении.

Среди жертв - родители человека, чье тело было заминировано.

"Это метод взрыва используют джихадисты, чтобы вызвать максимальное количество смертей", - заявил источник в сфере обороны.