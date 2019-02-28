Пакистан провел обстрелы на границе с Индией
Пакистан в четверг утром обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Asian News International, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел около 06:00 по местному времени в округе Пунч. Как отмечает агентство, индийской армии удалось отразить обстрелы.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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