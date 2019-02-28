Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аналитики отмечают, что в прошлом году за счет роста стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. В 2019 году такого же развития события стоит ожидать и с молоком, гречкой и хлебом.



По данным экспертов на данный момент в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4 процента, тогда как в среднем в пищевой промышленности производитель получает порядка восьми процентов прибыли. При этом для производства молока требуются корма, которые в 2018 году подорожали на 36 процентов, а также тарифы на энергоносители, цены на которые выросли на 30 процентов. Это неизменно приведет к росту цен и на молоко, отмечают аналитики.

Кроме того, по оценкам экспертов компании, в 2019 вырастут цены на гречку. В 2017 году из-за рекордного цены на крупу упали на 16 процентов, после чего в 2018 году были резко сокращены посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40 процентов. Вкупе с ростом цен на удобрения и средства защиты растений, это приведет к очередному скачку цен на гречку.

Помимо этого, аналитики отметили низкий уровень прибыли у производителей хлебобулочных изделий. Это связано с подорожанием в 2018 году пшеницы на 54 процента, а также ржи на 30 процентов. Кроме того, выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли. Таким образом, считают эксперты, желание производителей увеличить прибыль, уровень которой и так является одним из самых низких в отрасли, вероятнее всего приведет к повышению цен на хлеб.

