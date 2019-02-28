Трамп пообещал помочь КНДР стать мощной экономической державой
28 февраля 2019 07:38 239
Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать "мощной экономической державой", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я готов с этим помочь (стать мощной экономической державой - ред.)", - сказал американский президент на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Я думаю, это будет что-то особенное", - добавил Трамп.
08:13 178
«Кот в сапогах» получит сиквел
-
27 Фев. 15:30 9 532
-
27 Фев. 12:56 8 782
-
27 Фев. 18:30 8 364
-
27 Фев. 10:05 6 923
-
27 Фев. 10:21 5 326