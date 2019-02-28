Президент США Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать "мощной экономической державой", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я готов с этим помочь (стать мощной экономической державой - ред.)", - сказал американский президент на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Я думаю, это будет что-то особенное", - добавил Трамп.

