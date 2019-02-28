Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра Престолов", рассказала чего ожидать поклонникам от финального сезона сериала. Видео интервью с актрисой на церемонии вручения премии "Оскар-2019" опубликовано на Youtube-канале "E! Red Carpet & Award Shows", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Эмилии Кларк, финальный сезон "Игры Престолов" будет самым интригующим из всех и "шокирует" зрителей.

"Это будет масштабно! Это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Некоторые вещи будут шокировать людей", - сказала актриса.

Ранее телеканал HBO сообщил, что восьмой и финальный сезон сериала выйдет 14 апреля. Сериал по романам писателя Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам и гибели многих главных героев. "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".

Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

