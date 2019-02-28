Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уровень воды поднялся из-за дождей, которые уже идут на спад, пишет издание.

"Вода пришла очень быстро вчера ночью. Можно было практически видеть, как она поднималась, и она точно застала врасплох даже опытных любителей понаблюдать за наводнением. К сожалению, по соседству с нами у нескольких человек машины и пикапы затопило", - приводит издание слова одного из местных жителей.

На фоне наводнения офис шерифа издал указание об обязательной эвакуации для 24 городов и поселений вдоль русла реки, предупредив, что отказавшиеся рискуют оказаться заблокированными, так как вода заливает окрестные дороги. Власти прогнозируют, что нынешнее наводнение может стать самым серьезным за последние 24 года, однако пока уровень воды не преодолел эту отметку, пишет SFGate.



Для эвакуированных открыты два пункта приема, один из них - в центре искусств города Себастополь (согласно данным Исторического общества округа Западная Сонома, это слегка искаженное название российского Севастополя, которое в середине XIX века осталось за городком после того, как там произошла крупная драка, заслужившая сравнение с британской осадой Севастополя во время Крымской войны).

На сайте издания SFChronicle размещено видео с кадрами затопленных дорог, участков с домами и машинами, а также размытой насыпи под железнодорожным полотном, которое осталось держаться на деревянных сваях, в то время как землю под ним примерно на метр вымыло водой. В одном месте оползень унес дом и разрушил его.

Своего пика уровень воды должен достичь в среду вечером по местному времени.

